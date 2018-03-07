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В Уфе создали прибор для выявления проблем желудка по выдыхаемому воздуху
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В Уфе создали прибор для выявления проблем желудка по выдыхаемому воздуху

Сегодня, 13:22ОбществоНаталья КузнецоваФото: пресс-служба ФПРН РБ
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