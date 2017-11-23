Ученый из Башкирии победил в международном конкурсе научных работ

Жюри отметило его избранные труды в пяти книгах. Он победил в номинации «История, археология и этнография».

Профессор Башкирского госуниверситета Назир Кулбахтин победил в международном конкурсе «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере-2017». Итоги подвели в Кирове.

Назир Кулбахтин в числе 11 победителей в номинации «История, археология, этнография» был отмечен за избранные труды в пяти книгах.

- В первой книге собраны документальные свидетельства выделения земель башкирам - в ней приведены копии жалованных грамот Ивана Грозного и других царей, - рассказывает о своей работе Назир Кулбахтин. - Вторая книга описывает состояние промышленности в республике в 18 веке и развитие горнозаводских промыслов. Третья посвящена башкирским рудопромышленникам, четвертая - наказам башкир, а пятая повествует об их участии в Крестьянской войне: в ней собраны очерки о башкирских полковниках.

В настоящее время Назир Мурзабаевич работает над второй книгой, посвященной участию башкир в Крестьянской войне, продолжает трудиться в Башкирском госуниверситете профессором-консультантом и состоит в диссертационном совете.

Назир Кулбахтин закончил БГУ в 1971 году, в 1972-1976 годах трудился учителем истории и директором Шаймуратовской средней школы родного Кармаскалинского района. В 1976-1979 годы учился в целевой аспирантуре Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, затем работал на кафедре отечественной истории БГУ, где прошел путь от ассистента до профессора. Успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1997 году стал доктором исторических наук. Подготовил и опубликовал около 400 научных трудов, в том числе целый ряд монографий и учебных пособий. Является автором и соавтором многих школьных и вузовских учебников, редактором многих научных сборников. С 2000 по 2013 год заведовал кафедрой археологии, древней и средневековой истории БашГУ.

Большую популярность получили труды Назира Кулбахтина «Горнозаводское строительство на территории исторического Башкортостана», «Горнозаводская промышленность Башкортостана ХVIII века», «Башкирские вожди в Крестьянской войне 1773-1775 годов» и другие. Много лет ученый ведет поиски документов, подтверждающих факт добровольного присоединения Башкирского края к Русскому государству. Очень долго ученый работал в фондах Российского государственного архива древних актов, где изучал наказы 1767-1770 годов башкирским депутатам от Уфимской провинции в Уложенную комиссию. В дополнениях к своим наказам депутаты писали, что их предки добровольно перешли в подданство царя Ивана Васильевича, за что получили жалованные грамоты и указы, копии которых они прилагают. В 2007 году им были обнаружены документы, проливающие свет на историческое прошлое Башкортостана и России, и подтверждающие, что русский царь действительно закрепил землю за башкирами-вотчинниками. Ученый нашел три копии жалованных грамот Ивана IV, данного башкирам племени Мин и четыре ‑ южным башкирским племенам. Были обнаружены еще два документа ‑ две копии одной и той же жалованной грамоты, данной башкирам четырех племен. Один из документов, написанный на русском языке, является самым неоспоримым и достоверным, поскольку этот документ написан на гербовой бумаге и заверен четырьмя канцелярскими чиновниками.

Много лет Назир Кулбахтин занимается активной общественной деятельностью, является членом научных советов, редколлегий многих журналов и научных изданий, председателем комиссии исполкома Всемирного курултая башкир по вопросам истории, языка и духовной истории башкирского народа.