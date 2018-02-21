Студент из Уфы разработал экспресс-тест на смертельно опасную лихорадку

Студент шестого курса Башгосмедуниверситета Валентин Катаев разработал экспресс-тесты для определения смертельно опасного заболевания - геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Вероятность заболеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) у жителей Башкирии достаточно высока. Ежегодно это заболевание диагностируют у десятков жителей региона. Начальные проявления ГЛПС совпадают с ОРЗ или кишечными инфекциями, только осложнения ее намного серьезнее – острая почечная недостаточность, а при отсутствии лечения – летальный исход. Именно поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль, считает Валентин Катаев.

Экспресс-тесты позволяют диагностировать недуг фактически у постели больного или даже в полевых условиях. Последнее особенно важно, так как чаще всего геморрагической лихорадкой заболевают те, кто много времени проводит на природе, контактируя с грызунами – переносчиками болезни.

Для выявления болезни с помощью экспресс-теста достаточно лишь капли крови пациента, ее наносят на кассету с чувствительной мембраной внутри, которая содержит специальные белки. Они и дают реакцию, которая показывает, болен человек ГЛПС или нет. Аналогов такому тесту сейчас нет ни в России, ни за рубежом.