Студент из Уфы разработал экспресс-тест на смертельно опасную лихорадку
Вероятность заболеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) у жителей Башкирии достаточно высока. Ежегодно это заболевание диагностируют у десятков жителей региона. Начальные проявления ГЛПС совпадают с ОРЗ или кишечными инфекциями, только осложнения ее намного серьезнее – острая почечная недостаточность, а при отсутствии лечения – летальный исход. Именно поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль, считает Валентин Катаев.
Экспресс-тесты позволяют диагностировать недуг фактически у постели больного или даже в полевых условиях. Последнее особенно важно, так как чаще всего геморрагической лихорадкой заболевают те, кто много времени проводит на природе, контактируя с грызунами – переносчиками болезни.
Для выявления болезни с помощью экспресс-теста достаточно лишь капли крови пациента, ее наносят на кассету с чувствительной мембраной внутри, которая содержит специальные белки. Они и дают реакцию, которая показывает, болен человек ГЛПС или нет. Аналогов такому тесту сейчас нет ни в России, ни за рубежом.
- Средства на производство и приобретение необходимых для тестов компонентов Валентин Катаев получил благодаря победе в конкурсе "Умник", - сообщили в пресс-службе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Башкирии. - Грант в размере 400 тысяч рублей позволил ему собрать опытные образцы и провести ряд испытаний.