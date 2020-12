Синоптики сообщили о погоде на ближайшие дни в Башкирии.

Сегодня, 6 декабря, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня ожидается слабый ветер западного направления с переходом на северо-западный и юго-западный. Скорость ветра будет не более 1,7 метра в секунду. Температура воздуха утром минус 14 градусов. Днем потеплеет до мину 11 градусов, а к вечеру вновь незначительно похолодает. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter