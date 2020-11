Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в декабре

В ближайшее время в Башкирии сильных снегопадов не ожидается.

Башгидрометцентр прогнозирует, что начало первого зимнего месяца в республике пройдет без существенных осадков. Ветер в первых числах декабря ожидается слабый, переменных направлений. Температура воздуха 1 декабря ночью -12…-17°, местами до -22°, днем -9…-14°. Первая неделя декабря, по мнению синоптиков, будет преимущественно солнечной. Температура воздуха днем будет держаться на уровне -10…-12°, ночью — опустится до -15…-17°. К середине месяца ожидается небольшое потепление и увеличение объема осадков.

