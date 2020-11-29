Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в декабре

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в декабре

Вчера, 12:13ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В ближайшее время в Башкирии сильных снегопадов не ожидается.

Башгидрометцентр прогнозирует, что начало первого зимнего месяца в республике пройдет без существенных осадков. Ветер в первых числах декабря ожидается слабый, переменных направлений. Температура воздуха 1 декабря ночью -12…-17°, местами до -22°, днем -9…-14°.

Первая неделя декабря, по мнению синоптиков, будет преимущественно солнечной. Температура воздуха днем будет держаться на уровне -10…-12°, ночью — опустится до -15…-17°.

К середине месяца ожидается небольшое потепление и увеличение объема осадков.

погода
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы