Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в декабре

Башгидрометцентр прогнозирует, что начало первого зимнего месяца в республике пройдет без существенных осадков. Ветер в первых числах декабря ожидается слабый, переменных направлений. Температура воздуха 1 декабря ночью -12…-17°, местами до -22°, днем -9…-14°.