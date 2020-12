Синоптики сообщили прогноз погоды на три дня.

Сегодня днём ожидается -7…-12 градусов, местами температура воздуха опустится до -17 градусов. Без существенных осадков. 3 декабря ночью столбик термометра покажет -15…-20 градусов. В горных районах республики похолодает до -21…-26 градусов. Днём ожидается -8…-13 градусов. Осадки не ожидаются. 4 декабря погода останется такой же.

