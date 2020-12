В выходные жителей Башкирии ждёт небольшой снег и похолодание до минус 28 градусов.

5 декабря, по прогнозу синоптиков, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северным, северо-западным, слабым. Днём ожидается -10…-15 градусов. В воскресенье ночью столбик термометра опустится до -23…-28 градусов. Днём ожидается -10…-15 градусов. Местами в республике пройдет небольшой дождь. Напомним, МЧС Башкирии предупредил о сильном тумане 5 декабря. Видимость при этом будет 500 метров и менее.

