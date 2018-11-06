Жители поселков под Уфой пожаловались в прокуратуру на строящееся кладбище

Речь идет об обращениях жителей поселков Жилино, Нагаево, Зинино. В ходе ведомственной проверки удалось установить, что муниципалитет заключил контракт на проектирование и проведение инженерных работ вблизи села Жилино для последующего дислоцирования мест погребения.

Участок будущего строительства заболочен, на нем ранее производились мелиоративные работы, которые не позволяют по законодательству дальнейшее размещение подобных объектов.

У заказчика к тому же не было положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на создание новых мест погребения. Не было принято во внимание, что размещение кладбища на указанной территории было невозможно, поскольку это рекреационная зона.

По фактам нарушений в адрес главы администрации Уфы Ульфата Мустафина вынесено представление. В нем сотрудники ведомства требуют немедленно их устранить.