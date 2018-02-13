Под Уфой появится три частных кладбища

По словам заместителя главы администрации Уфимского района Гульнары Юлчуриной, власти завершают подготовку проектов концессионных соглашений, согласно которым концессия на право организации новых кладбищ и контракты на содержание имеющихся будет передана коммерческим структурам. В настоящее время уже есть желающие вступить в подобные концессии.
По ее словам, конкурсы на право вступления в концессию планируется объявить в первом квартале текущего года. Их будет несколько.
После них администрация Уфимского района намерена создать СП или арендовать у коммерческих структур новые участки (от 100 до 180 га) для организации мест захоронений.
По словам Гульнары Юлсуриной, возможно появление пяти частных кладбищ, территория которых будет выделена под частные захоронения.
По результатам других конкурсов власти района планируют отобрать операторов, на которых будут возложены функции специализированных организаций по содержанию действующих кладбищ. При таких концессиях с ними будут заключены контракты, оплачиваемые из средств муниципального бюджета.