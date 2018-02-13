Под Уфой появится три частных кладбища

Об этом сообщили на пресс-завтраке, организованном «Коммерсантъ-Башкортостан».

По словам заместителя главы администрации Уфимского района Гульнары Юлчуриной, власти завершают подготовку проектов концессионных соглашений, согласно которым концессия на право организации новых кладбищ и контракты на содержание имеющихся будет передана коммерческим структурам. В настоящее время уже есть желающие вступить в подобные концессии.

По ее словам, конкурсы на право вступления в концессию планируется объявить в первом квартале текущего года. Их будет несколько.

После них администрация Уфимского района намерена создать СП или арендовать у коммерческих структур новые участки (от 100 до 180 га) для организации мест захоронений.

По словам Гульнары Юлсуриной, возможно появление пяти частных кладбищ, территория которых будет выделена под частные захоронения.