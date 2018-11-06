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Госкомстрой: пристрой к уфимскому онкодиспансеру будет сдан в октябре 2019 года
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Госкомстрой: пристрой к уфимскому онкодиспансеру будет сдан в октябре 2019 года

Сегодня, 10:23ОбществоЗиля АскероваФото: Госкомстрой РБ
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