Госкомстрой: пристрой к уфимскому онкодиспансеру будет сдан в октябре 2019 года
Сегодня, 10:23ОбществоЗиля АскероваФото: Госкомстрой РБ
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Объект входит в список объектов, возводимых к столетию образования республики.
В пресс-службе уточняют, что на объекте уже завершены монолитные работы по каркасу, также на стадии завершения поэтажная кирпичная кладка перегородок. Строители ведут отделочные работы по штукатурке и заливке полов. Оконные блоки с остеклением установлены на 80 процентов.
- Кроме того, выполняются работы по внутренним инженерным сетям. На кровле завершены работы по устройству паробарьера, укладке утеплителя, устройству стяжки. Строителями выполняются фасадные работы, утепление, - сообщает мэрия.
В уже построенном хирургическом корпусе диспансера идет монтаж индивидуального теплового пункта и устройство наружной канализации.
Согласно данным, размещенным на сайте Госкомстроя РБ, объект планируется сдать в октябре 2019 года.
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