Госкомстрой: пристрой к уфимскому онкодиспансеру будет сдан в октябре 2019 года

В пресс-службе уточняют, что на объекте уже завершены монолитные работы по каркасу, также на стадии завершения поэтажная кирпичная кладка перегородок. Строители ведут отделочные работы по штукатурке и заливке полов. Оконные блоки с остеклением установлены на 80 процентов.