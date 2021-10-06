В Башкирии будет принят закон о сельском туризме, который становится мировым трендом

Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О туристской деятельности в Республике Башкортостан», который и закрепит важность так называемого сельского туризма, в Курултае хотят рассмотреть на предстоящем уже в конце текущего месяца пленарном заседании республиканского Парламента.
Спикер Курултая Константин Толкачев назвал целью нововведения развитие сельского туризма в Башкирии, (понятие включает в себя посещение и сел, и малых городов (до 30 тысяч населения).
Также он заявил, что данное направление является не только общемировым трендом, но и отличным потенциальным источником дохода и для жителей малых городов и сел, и для их бюджетов. Высказался спикер Курултая и о имеющемся опыте других регионов, который Башкирия вполне может перенять, но подчеркнул, что для этого необходим грамотный системный подход со стороны государства.
Заметим, что судя по некоторым данным, Башкирия уже совершает успехи на этом поприще. Так, 26 сентября mkset сообщал, что согласно данным исследования управленческого воздействия на устойчивое развитие туризма в регионах России (проводит исследование Российский союз туриндустрии), по итогам первого этапа Башкирия занимает второе место в рейтинге после Москвы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях, добавив, что за первые 6 месяцев 2021 года Башкирию посетило 1,9 млн туристов.
Незадолго до публикации этих данных Mkset публиковал интересный аналитический материал о том, кто и как реанимирует внутренний туризм в регионе. Приведем статистические данные из этого материала, которые гласят, что если оборот туристического рынка страны в 2020 году сократился почти вдвое, то только за прошлое лето Башкирии пришлось принять втрое больше гостей, чем годом ранее. В целом же турпоток в республике составил 3,6 миллиона человек, что на 1 — 1,1 миллиона человек больше, чем это было в 2019-2018 годах.