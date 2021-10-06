В Башкирии будет принят закон о сельском туризме, который становится мировым трендом

Незадолго до публикации этих данных Mkset публиковал интересный аналитический материал о том, кто и как реанимирует внутренний туризм в регионе. Приведем статистические данные из этого материала, которые гласят, что если оборот туристического рынка страны в 2020 году сократился почти вдвое, то только за прошлое лето Башкирии пришлось принять втрое больше гостей, чем годом ранее. В целом же турпоток в республике составил 3,6 миллиона человек, что на 1 — 1,1 миллиона человек больше, чем это было в 2019-2018 годах.