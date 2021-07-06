В Башкирии жители села планируют провести сход против добычи золота

— Мы просим обратить внимание на нашу проблему федеральные структуры. Местные ведомства и администрация не в силах, что-либо сделать. И это несмотря на то, что все бумаги нарушений собраны. Имеется два протокола слушаний об отказе о переводе земель сельхоз назначения в промышленные, — сообщает Лена Аглиуллина.