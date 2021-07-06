Минтруд предложил новый способ финансировать декретные и больничные выплаты

Минтруд предложил новый способ финансировать декретные и больничные выплаты
Минтруд предложил новый способ финансировать декретные и больничные выплаты
6 июля, 17:27ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг1Mi
Минтруд предложил отказаться от субсидирования дефицита одного вида соцстрахования за счет профицита другого, поскольку по закону такой дефицит должен покрываться из средств бюджета.

В Фонде социального страхования и до пандемии не хватало средств на оплату больничных и материнства, а в 2020 году дефицит по этим статьям вырос до 212,2 млрд руб. Минтруд предложил обязать бюджет компенсировать эту разницу. Об этом сообщает РБК.

Отметим, что в последние годы расходы ФСС на оплату больничных и в связи с материнством регулярно превышают доходы: он был профицитным только в 2018 году (1,9 млрд руб.), в остальные годы дефицит составлял от 1,5 млрд до 3,1 млрд руб. В 2020 дефицит из-за оплаты больничных в пандемию достиг 212,2 млрд руб. Ведомство ожидает, что в 2021 году дефицит сохранится на уровне 55 млрд руб., а к профициту страхование больничных вернется только в 2022–2023 годах.

Бюджетный кодекс не содержит прямого запрета на такое перекрестное финансирование, однако закон «Об основах обязательного социального страхования» предписывает, что нехватка средств по какому-либо виду социального страхования должна компенсироваться напрямую из бюджета страны. Поэтому Минтруд предложил запретить финансирование одного вида соцстрахования из средств другого, а профицит по отдельным видам страхования направить на создание резерва.

Декретбольничныйвыплаты
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