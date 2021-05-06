В Караидельском районе Башкирии обвал берега угрожает жизни многодетной семьи

В Караидельском районе Башкирии обвал берега угрожает жизни многодетной семьи
В Караидельском районе Башкирии обвал берега угрожает жизни многодетной семьи
Сегодня, 16:08ОбществоАндрей Королев
Местные жители боятся, что через несколько лет обрушивающийся берег подойдет к ближайшим жилым домам.

В селе Байки (Караидельский район Башкирии) обваливающийся берег угрожает безопасности жителей. По словам местных жителей, берег р. Байки постепенно обваливается и подбирается к жилым домам. За минувшую весну берег обвалился еще на метр и стал еще ближе к участку по ул. Мензоровской, 25, где проживает многодетная семья с маленькими детьми.

— Обращались в сельсовет, но проблема так и не решается,рассказывают жители села.

По словам селян, если обрушение берега продолжится в том же темпе, что и последние несколько лет, то граница берега дойдет до жилых построек уже через два-три года.

— Своими силами справиться уже не можем. Посадка деревьев и насыпания ничем не помогают.

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