В Караидельском районе Башкирии обвал берега угрожает жизни многодетной семьи

В селе Байки (Караидельский район Башкирии) обваливающийся берег угрожает безопасности жителей. По словам местных жителей, берег р. Байки постепенно обваливается и подбирается к жилым домам. За минувшую весну берег обвалился еще на метр и стал еще ближе к участку по ул. Мензоровской, 25, где проживает многодетная семья с маленькими детьми.
— Обращались в сельсовет, но проблема так и не решается,рассказывают жители села.
По словам селян, если обрушение берега продолжится в том же темпе, что и последние несколько лет, то граница берега дойдет до жилых построек уже через два-три года.
— Своими силами справиться уже не можем. Посадка деревьев и насыпания ничем не помогают.