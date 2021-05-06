В Караидельском районе Башкирии обвал берега угрожает жизни многодетной семьи

В селе Байки (Караидельский район Башкирии) обваливающийся берег угрожает безопасности жителей. По словам местных жителей, берег р. Байки постепенно обваливается и подбирается к жилым домам. За минувшую весну берег обвалился еще на метр и стал еще ближе к участку по ул. Мензоровской, 25, где проживает многодетная семья с маленькими детьми.