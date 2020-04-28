Медийные личности республики спели песню «День Победы» на башкирском языке

Знаменитости Башкирии - общественные деятели, артисты, музыканты, спели песню «День Победы» на нашем родном башкирском языке. А чтобы показать это всем жителям республики и Приволжского федерального округа, они сняли также клип. К слову, в очень символичном месте - уфимском парке Победы. Первым об этом с гордостью рассказал глава республики Радий Хабиров.

— Легендарная песня «День Победы» в этом году звучит у нас на башкирском языке. Мы записали этот клип и таким образом присоединились к песенному марафону «Наш День Победы». В эти дни всенародно любимую песню поют на родных языках во всех регионах Приволжского федерального округа, и наша республика, конечно, не исключение. Песню исполнил народный хор, а поддержали его известные в республике артисты, — написал он в своих соцсетях.