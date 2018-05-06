Журналисты разыскали сына погибшего под Псковом фронтовика из Башкирии

Журналисты «Вестей» вместе с Госсобранием Башкирии разыскали родственников погибшего под Псковом красноармейца Красавина, сообщил телеканал «Россия Башкортостан».

Искать фронтовика начали после того, как недалеко от места его гибели был найден значок депутата первого созыва Верховного Совета БАССР Олега Красавина. Знак отличия обнаружил местный житель. Спикер башкирского парламента размесил на своей странице в Facebook просьбу помочь найти родственников бойца. Также он сообщил об этом и своим коллегам.

Недавно стало известно, что сын Олега Красавина - Валерий - проживает в Череповце. Он и не знал, где захоронен его погибший отец. Валерий сообщил, что мечтает побывать там, где похоронен его отец, и посетить Башкирию.