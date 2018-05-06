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Журналисты разыскали сына погибшего под Псковом фронтовика из Башкирии
Сюжеты:
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Журналисты разыскали сына погибшего под Псковом фронтовика из Башкирии

Сегодня, 13:11ОбществоРазиф АбдуллинФото: gtrk.tv
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