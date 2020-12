В Уфе суд поместил в СИЗО владельца группы компаний «Башмилк»

Известный предприниматель Александр Никитин арестован по ходатайству следователя в Уфе.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что Советский районный суд Уфы поместил в следственный изолятор по ходатайству следствия изменил меру пресечения владельца группы компаний «Башмилк» Александра Никитина. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан». По уточненным данным, предприниматель арестован судом до 16 декабря. Ранее он находился под домашним арестом, однако нарушил связанные с ним запреты. Никитин покидал место жительства, а также общался по телефону в адвокатом потерпевшего по уголовному делу. Напомним, владелец «Башмилка» обвиняется следствием в уклонении от погашения кредиторской задолженности, мошенничестве и невыплате заработной платы. Адвокаты предпринимателя уже заявили, что будут обжаловать его арест. Помимо уголовного преследования, Никитин также является фигурантом разбирательства в Арбитражном суде Башкирии по делу о банкротстве по иску от Сбербанка.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter