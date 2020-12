«Дед спит на коврике, как собака»: в Уфе внучка выгнала в подъезд больных стариков

В Уфе полиция, медики и соцслужбы не могут утихомирить психически неуравновешенную девушку, которая измывается над своими дедушкой и бабушкой.

Сегодня, 4 декабря, в редакцию Mkset обратилась уфимка Диана П., попросившая помочь спасти пожилых соседей, над которыми в буквальном смысле издевается 17-летняя внучка, состоящая на учете у психиатра. Происходит всё это в одном из домов в уфимском микрорайоне Сипайлово. По словам Дианы, сложившаяся ситуация продолжается уже длительное время. Девушка, оставшаяся без родителей, давно живет с бабушкой Галей и дедушкой Леонидом. Со слов Дианы, по мере взросления девушки ее душевный недуг стал принимать довольно опасную форму. Летом она бегала по крыше, после этого её забрали в больницу. Потом она вернулась и стала терроризировать бабушку и дедушку. Выгоняет их в подъезд. Бабушка после инсульта еле двигается, мы забирали несколько раз её к себе. Дедушка спит в подъезде. Он тоже болен, ходит под себя, стесняется, что от него пахнет, и отказывается заходить к нам домой, рассказывает Диана. Три дня назад, 1 декабря, когда бабушка вновь оказалась в подъезде и плакала там, а внучка вопила на весь дом, что зарежет стариков, молодые соседи вызвали полицию и психиатрическую бригаду. Медики сделали разбуянившейся внучке успокоительный укол и уехали, сделав вывод, что для госпитализации девушки оснований нет. Полиция тоже ничем не смогла помочь. Когда приехали стражи порядка, в квартире уже было спокойно. После получения вызова дежурная группа выезжала на место происшествия. Был составлен протокол. Материалы переданы в органы опеки, пояснили корреспонденту Mkset в пресс-службе МВД по РБ. По словам Дианы П., после этого и в самом деле домой к беспокойным соседям приходили социальные работники. Однако, судя по всему, речь шла о сборе документов не для госпитализации внучки, а, скорее, для помещения стариков в приют. «Но разве это выход?» — задались вопросом почти все, кто живет в доме рядом со скандальной квартирой. С приближением вечера в доме вновь начался кошмар. По словам соседей, было слышно, как бабушка плакала за стенкой, а дедушка Леонид лежал на коврике перед дверью, как собака. Мы вызвали опять полицию, сотрудники взяли с нас объяснения и уехали. Участковый сказал, что придет утром. Мы всю ночь носили горячий чай деду, утром покормили его. Он плачет и благодарит, со слезами рассказала Диана корреспонденту Mkset. Диана пребывает в ужасе от происходящего и не понимает, почему несколько государственных служб не могут вмешаться в ситуацию и совладать с «психически неуравновешенным и реально опасным подростком». Однажды утром, когда в подъезде будет обнаружен труп, кто будет за это в ответе? Как будут спать медицинские и социальные работники, которые знали обо всей этой ситуации и не помогли? Они не помогли не потому, что не могли это сделать, а потому что не захотели, я думаю! В каком мире мы живём? Все ведь будем стариками, и ни у кого не будет гарантии, что он не окажется на месте этого деда. Мне стыдно за страну, в которой мы живём, переживает Диана П. Редакция Mkset намерена сделать срочные запросы по данной ситуации и внимательно следить за развитием событий.

