«Дед спит на коврике, как собака»: в Уфе внучка выгнала в подъезд больных стариков

Однажды утром, когда в подъезде будет обнаружен труп, кто будет за это в ответе? Как будут спать медицинские и социальные работники, которые знали обо всей этой ситуации и не помогли? Они не помогли не потому, что не могли это сделать, а потому что не захотели, я думаю! В каком мире мы живём? Все ведь будем стариками, и ни у кого не будет гарантии, что он не окажется на месте этого деда. Мне стыдно за страну, в которой мы живём, переживает Диана П.