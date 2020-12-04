Спящий на коврике дед, суд БСК и память Ульфата Мустафина. Итоги дня в Башкирии

Сегодня завершилось рассмотрение дела по иску Генпрокуратуры России к «Башкирской содовой компании». Суд решил передать почти 100% акций компании государству. Ситуацию прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Свое мнение также высказал гендиректор БСК Эдуард Давыдов.
В одном из уфимских подъездов произошел вопиющий случай. Собеседница Mkset рассказала, что 17-летняя девушка, состоящая на учёте у психиатра, постоянно выгоняет своих бабушку и дедушку подъезд.
Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти мэра Уфы Ульфата Мустафина, который скончался в конце октября. В его честь решили назвать ежегодную республиканскую премию, турниры по волейболу и строящийся Центр волейбола.
Апелляционный военный суд РФ оставил в силе приговор башкирскому политику Айрату Дильмухаметову, которого посадили на девять лет в колонию строгого режима. Его признали виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней.
В Уфе скончался 13-летний мальчик. Известно, что он свёл счёты с жизнью из-за проблем в учёбе. Он жил в том же доме, где ранее также ушёл из жизни 11-летний мальчик после ссоры с мамой из-за олимпиады.
Уроженец Башкирии Юрий Шевчук и группа ДДТ выпустили клип на песню «2020». Музыканты спели о нелегком годе, который унёс жизни людей, и о «другом мире».