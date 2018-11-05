В Уфе ищут без вести пропавшего 34-летнего Алексея Петрова

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
О пропаже Алексея стало известно с сообщений волонтеров в социальных сетях.
Он ушел из дома в селе Дмитриевка Уфимского района 13 октября. Алексей Петров ростом примерно 167 см, у него короткие русые волосы. Мужчина среднего телосложения, серыми глазами. В день исчезновения был одет в вязаную шапку серую в черную полоску, в темно-синюю куртку с капюшоном, с белой полоской в груди. На нем еще был серый свитер с высоким горлом, брюки цвета хаки и черные полуботинки.
Всех, кто знает о нем какую-либо информацию, просят позвонить по номеру: 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей