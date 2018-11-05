В Уфе ищут без вести пропавшего 34-летнего Алексея Петрова

Он ушел из дома в селе Дмитриевка Уфимского района 13 октября. Алексей Петров ростом примерно 167 см, у него короткие русые волосы. Мужчина среднего телосложения, серыми глазами. В день исчезновения был одет в вязаную шапку серую в черную полоску, в темно-синюю куртку с капюшоном, с белой полоской в груди. На нем еще был серый свитер с высоким горлом, брюки цвета хаки и черные полуботинки.