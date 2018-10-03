В Башкирии нашелся турист, который 4 дня назад пропал в нацпарке "Иремель"

Напомним, Александр потерялся 29 сентября со стороны Тюлюка при восхождении на Иремель. Мужчина был в группе туристов, но так и не вернулся с восхождения. С собой у него был рюкзак, спички и небольшой запас еды. Его разыскивали спасатели, сотрудники Росгвардии и инспекторы природного парка.