В Башкирии нашелся турист, который 4 дня назад пропал в нацпарке "Иремель"
Сегодня, 18:02ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Группа туристов сообщила о пропаже товарища только на следующий день.
37-летний Александр Виннюков из Екатеринбурга нашелся живым и здоровым, сообщает «Башинформ». Мужчина сам вышел к поселку Махмутово Николаевского сельсовета Белорецкого района.
Напомним, Александр потерялся 29 сентября со стороны Тюлюка при восхождении на Иремель. Мужчина был в группе туристов, но так и не вернулся с восхождения. С собой у него был рюкзак, спички и небольшой запас еды. Его разыскивали спасатели, сотрудники Росгвардии и инспекторы природного парка.
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