Житель Башкирии "продал" место в кадетском корпусе Москвы за 80 тысяч рублей

В июле 2017 года 31-летний житель Аскинского района приехал в Сибай, где остановился в местной гостинице. При разговоре с владелицей гостиницы он узнал, что женщина хочет устроить внучку в кадетский корпус СК РФ имени Невского в Москве.

Безработный осужденный пообещал посодействовать в зачислении девочки за 80 тысяч рублей, наврав, что работает в государственных структурах. Мужчина получил деньги и скрылся.