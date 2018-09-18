Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
Житель Башкирии "продал" место в кадетском корпусе Москвы за 80 тысяч рублей
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
8597e741ee8cea01dea3f2b495d09fd8

Житель Башкирии "продал" место в кадетском корпусе Москвы за 80 тысяч рублей

18 сентября 2018, 14:30ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно