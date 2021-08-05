Задержанного в Ялте Руслана Гилязова доставили в МВД Башкирии

Стало известно о прибытии в Уфу предпринимателя Руслана Гилязова. Под конвоем он был доставлен в здание МВД по республике Башкортостан. Сообщается, что суд уже заочно вынес решение о его аресте, так что в ближайшее время подсудимого ожидает беседа со следователем и камера в следственном изоляторе.