Задержанного в Ялте Руслана Гилязова доставили в МВД Башкирии

Задержанного в Ялте Руслана Гилязова доставили в МВД Башкирии
Задержанного в Ялте Руслана Гилязова доставили в МВД Башкирии
Вчера, 17:37ОбществоЭлина СайфрановаСкриншот видео
Суд уже принял решение об аресте.

Стало известно о прибытии в Уфу предпринимателя Руслана Гилязова. Под конвоем он был доставлен в здание МВД по республике Башкортостан. Сообщается, что суд уже заочно вынес решение о его аресте, так что в ближайшее время подсудимого ожидает беседа со следователем и камера в следственном изоляторе.

Напомним, что 4 августа стало известно о задержании Руслана Гилязова в Ялте, где он ранее скрывался от правоохранительных органов. Так, с июня этого года бывший бизнесмен находился в федеральном розыске по обвинениям в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

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