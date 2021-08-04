Полиция задержала бизнесмена из Уфы, находящегося в федеральном розыске

Полиция задержала бизнесмена из Уфы, находящегося в федеральном розыске
Полиция задержала бизнесмена из Уфы, находящегося в федеральном розыске
Вчера, 15:24ОбществоАлександра КонстантиноваФото: МВД по РБ
Мужчина покрасил волосы и сбрил бороду, чтобы его не узнали.

Полицейские задержали 39-летнего Руслана Гилязова, который находился в розыске за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Сотрудникам МВД удалось выйти на след мужчины и определить его местоположение. Оказалось, что он перебрался в Ялту. Жилось бизнесмену непросто. Он снял жилье на краю города и даже изменил внешность, покрасив волосы в светлый оттенок и сбрив бороду. На улицу мог позволить себе выйти только в медицинской маске и в очках.

В скором времени Руслана Гилязова перевезут в Уфу.

Напомним, предприниматель был объявлен в розыск в июне этого года. Тогда сообщалось, что он может передвигаться на своем синем вертолете или на одной из девяти своих люксовых иномарок.

Предприниматель обвиняется в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно, в 2017 году он оформил в банке крупный кредит. Часть этих денег, а точнее более 44 миллионов рублей, мужчина похитил обманным путём, а в 2020 году он просто прошёл процедуру банкротства, чтобы не выплачивать кредит. Кроме того, бизнесмен заключил с родственнице и знакомыми сделки купли-продажи техники его компании, оцениваемой в 19 миллионов рублей. Благодаря этому имущество не изъяли для погашения задолженности и оплаты налогов. В 2019 его организация также была признана банкротом.

Также Гилязов является бывшим сотрудником полиции. Он обращался в главное управление собственной безопасности МВД и просил провести проверку работы главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Башкирии Геннадия Мосякина. Он утверждал, что Мосякин с 2019 года требовал дарить ему дорогостоящие подарки и оплачивать путевки на отдых.

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