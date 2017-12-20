Дуров дал объяснения по поводу сбоев в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лад комментарии касаемо сбоев в работе приложения, которые многие пользователи наблюдали 18 декабря.

Как пишет издание Dni.ru, по его словам, задержки в доставке сообщений имели место из-за большого роста трафика.

Дуров сообщил, что были внесены необходимые изменения для устранения неполадок, и с завтрашнего дня все должно заработать в привычном режиме.