Дуров дал объяснения по поводу сбоев в Telegram
Сегодня, 16:48Общество
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лад комментарии касаемо сбоев в работе приложения, которые многие пользователи наблюдали 18 декабря.
Как пишет издание Dni.ru, по его словам, задержки в доставке сообщений имели место из-за большого роста трафика.
Дуров сообщил, что были внесены необходимые изменения для устранения неполадок, и с завтрашнего дня все должно заработать в привычном режиме.
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