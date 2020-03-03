Сегодня, 3 марта, в Октябрьском районном суде Уфы прошло заключительное заседание по уголовному делу против 24-летнего жителя Нигерии Осиа Альфаеуса Эбитими, которого близкие коротко называют Айо.

Судья Радмир Гаймалеев принял решение переквалифицировать все статьи, которые вменялись Айо, на более легкие: «разбой» — на «самоуправство», а «изнасилование» и «развратные действия» с части второй на часть первую. В итоге приговорил жителя Нигерии к отбыванию наказания в виде 2 лет и 4 месяцев в колонии-поселении. Время, проведенное в СИЗО (а это 1 год и 2 месяца), зачтено ему в счет наказания. Поскольку это время в СИЗО засчитывается в двойном размере, то фактически получилось, что наказание подсудимый уже отбыл. К радости друзей, Айо освободили в зале суда.

Потерпевшая — уфимская жрица любви Мария Лусникова также присутствовала на вынесении приговора. По лицу трудно было понять её отношение к приговору.

Напомним, обвиняемый нигериец был задержан в начале января 2019 года. Основанием для задержания стало заявление от 41-летней уфимки, которая сообщила, что молодой африканец напал на нее, ограбил и изнасиловал 31 декабря 2018 года.

Пикантность ситуации придал тот факт, что женщина занимается проституцией и даже не скрывает своего рода занятий. Так, на недавнем телешоу в ответ на реплику одного из зрителей о том, что не считает ли она изнасилованием секс. за который ей не заплатили, Мария возразила: «А почему я должна заниматься этим бесплатно?».

История Айо уже не раз звучала на федеральных телеканалах и получила широкий резонанс не только в России, но и за рубежом. Известность она также получила за счет видеообращений, которые записывали близкие и друзья парня, заявлявшие, что не может быть виновным. Одним из последних стало обращение к Папе Римскому с просьбой защитить от судебного произвола Айо, который является католиком.

Сам обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что секс с потерпевшей у него произошел по взаимному согласию, а вещи у нее он забрал в качестве залога, поскольку ранее проститутка украла у него 500 долларов.

Параллельно с видеообращениями африканских студентов в защиту Айо в интернете развернулись акции, в которых принимают российские проститутки, требующие защитить их права.

Сегодня поддержать Айо в суд пришли председатель союза африканских студентов в Башкирии Шаби Доко Апполинэр, председатель Союза ангольских студентов в Башкирии Силва Ильяс и другие его друзья.

После суда они очень радовались освобождению Айо и благодарили за работу его адвоката Рамиля Гизатуллина, который действительно провел огромную работу для защиты Айо и привлечения внимания общественности к его делу. Сам Айо от избытка чувств на выходе из зала заседаний затанцевал, выкрикивая «I`m free man», а потом прямо на улице встал на колени перед своим смущенным адвокатом.

Хотя Айо и вышел на свободу, но, по сути, приговор получился обвинительным. Однако опротестовывать его подсудимый, скорее всего, не будет, опасаясь, как бы российская Фемида не сменила милость на гнев.