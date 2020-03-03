«Я — свободен!»: в Уфе вынесен приговор нигерийцу за изнасилование проститутки
Слушания проходили в Октябрьском районном суде Уфы.
Сегодня, 3 марта, в Октябрьском районном суде Уфы прошло заключительное заседание по уголовному делу против 24-летнего жителя Нигерии Осиа Альфаеуса Эбитими, которого близкие коротко называют Айо.
Судья Радмир Гаймалеев принял решение переквалифицировать все статьи, которые вменялись Айо, на более легкие: «разбой» — на «самоуправство», а «изнасилование» и «развратные действия» с части второй на часть первую. В итоге приговорил жителя Нигерии к отбыванию наказания в виде 2 лет и 4 месяцев в колонии-поселении. Время, проведенное в СИЗО (а это 1 год и 2 месяца), зачтено ему в счет наказания. Поскольку это время в СИЗО засчитывается в двойном размере, то фактически получилось, что наказание подсудимый уже отбыл. К радости друзей, Айо освободили в зале суда.
Потерпевшая — уфимская жрица любви Мария Лусникова также присутствовала на вынесении приговора. По лицу трудно было понять её отношение к приговору.
Напомним, обвиняемый нигериец был задержан в начале января 2019 года. Основанием для задержания стало заявление от 41-летней уфимки, которая сообщила, что молодой африканец напал на нее, ограбил и изнасиловал 31 декабря 2018 года.
Пикантность ситуации придал тот факт, что женщина занимается проституцией и даже не скрывает своего рода занятий. Так, на недавнем телешоу в ответ на реплику одного из зрителей о том, что не считает ли она изнасилованием секс. за который ей не заплатили, Мария возразила: «А почему я должна заниматься этим бесплатно?».
История Айо уже не раз звучала на федеральных телеканалах и получила широкий резонанс не только в России, но и за рубежом. Известность она также получила за счет видеообращений, которые записывали близкие и друзья парня, заявлявшие, что не может быть виновным. Одним из последних стало обращение к Папе Римскому с просьбой защитить от судебного произвола Айо, который является католиком.
Сам обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что секс с потерпевшей у него произошел по взаимному согласию, а вещи у нее он забрал в качестве залога, поскольку ранее проститутка украла у него 500 долларов.
Параллельно с видеообращениями африканских студентов в защиту Айо в интернете развернулись акции, в которых принимают российские проститутки, требующие защитить их права.
Сегодня поддержать Айо в суд пришли председатель союза африканских студентов в Башкирии Шаби Доко Апполинэр, председатель Союза ангольских студентов в Башкирии Силва Ильяс и другие его друзья.
После суда они очень радовались освобождению Айо и благодарили за работу его адвоката Рамиля Гизатуллина, который действительно провел огромную работу для защиты Айо и привлечения внимания общественности к его делу. Сам Айо от избытка чувств на выходе из зала заседаний затанцевал, выкрикивая «I`m free man», а потом прямо на улице встал на колени перед своим смущенным адвокатом.
Хотя Айо и вышел на свободу, но, по сути, приговор получился обвинительным. Однако опротестовывать его подсудимый, скорее всего, не будет, опасаясь, как бы российская Фемида не сменила милость на гнев.
Медиакорсеть следит за ситуацией.