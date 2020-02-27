Пособие по мелкой лжи: проститутку из Уфы опять показали по центральному ТВ

Сегодня, 27 февраля, в эфире Первого канала выйдет программа «На самом деле», героями которой стали уфимская проститутка Мария Лусникова, которая стала широко известна, обвинив нигерийского студента в изнасиловании, и Ильшат Низаметдинов, которого она теперь обвиняет также в попытке изнасилования .

Программа уже вышла в эфир на Дальнем Востоке, так что она сейчас уже доступна в интернете.

Поводом для обсуждения стал недавний инцидент, когда к Марии домой приехали двое мужчин (один из них был Ильшат Низаметдинов) и попытались обманом получить от нее интим-услуги бесплатно. Для этого они представились сотрудниками «отдела по борьбе с проституцией» и даже показали некую «корочку», а затем пригласили Марию проехать с собой, но когда та оделась, изменили тактику и стали откровенно уговаривать ее на бесплатный секс. После этого Мария поняла, что перед ней банальные аферисты.

Особенность программы «На самом деле» в том, что ее герои проходят проверку на детекторе лжи, а также общаются с экспертами и зрителями в студии. Результаты проверки на полиграфе Марии и Ильшата ведущий программы Дмитрий Шепелев назвал пособием по мелкой лжи. Оба главных героя проявили себя как явные мошенники, которые врут как дышат.

Ильшат говорил о себе как о фрилансере, руководителе благотворительного фонда и свободном журналисте, а Мария представила себя как жертву обстоятельств.

По словам Ильшата, он с порога узнал в Марии «ту самую» скандальную проститутку, которую показывали по телевизору в связи с историей об изнасиловании, и решил во что бы то ни стало добиться от нее бесплатного секса.

При этом в ответ на предположение одного из зрителей о том, что в случае Марии изнасилованием считается, когда ей не заплатили за секс, она, не моргнув глазом, возразила: «А почему я должна делать это бесплатно?», возмутив этим заявлением всю студию.

В передаче также принял участие адвокат Рамиль Гизатуллин, защищающий интересы нигерийца Айо Осиа, которой уже второй год находится в СИЗО по обвинению в изнасиловании Марии.

- Я считаю, что вся эта шумиха необходима Марии, прежде всего, для саморекламы. Ей уже 42 года, и она наверняка готовит для себя запасной аэродром, видя себя в роли этакой «мамочки» местных путан. А репутация защитницы прав проституток поможет ей в этом, - считает Рамиль Гизатуллин.

Участникам программы напомнили также историю трехлетней давности, когда в телеэфире выступал бывший муж Марии, с которым они делили дочь. Когда мужчина рассказал, что семь лет жил в неведении об истинном роде занятий лживой супруги и был в шоке, увидев ее фото на сайте в рекламой интим-услуг, вся студия встала на его сторону.

Тем временем в Уфе продолжается суд по делу против Айо Осиа, обвиняемого в изнасиловании Марии Лусниковой. На последнем заседании адвокат Айо заявил отвод переводчику, так как она отказалась в суде давать показания относительно многочисленных фактов нарушений, о которых ранее сообщала в ответе на адвокатский запрос. Адвокат Гизатуллин считает, что умалчивать о таких должностных преступлениях нельзя.

На сторону защиты уфимки в студии встала только ее адвокат Марина Авраменко, подробное интервью с которой было ранее опубликовано на нашем сайте.