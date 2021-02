Кировский суд Уфы после событий, произошедших 23 и 31 января 2021 года, рассмотрел 25 материалов по статьям о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия и неповиновении законному требованию сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка.

По информации объединенной пресс-службы судов, в результате рассмотрения дел, 10 жителей Башкирии получили наказание в виде ареста сроком от 3 до 10 суток. Еще 8 человек получили наказание в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Также еще одно дело было прекращено из-за отсутствия состава нарушения, а два – в органы МВД. Также суд планирует рассмотреть еще четыре дела об административных правонарушениях.

