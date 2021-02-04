В Уфе суд вынес предупреждение редактору «Эха», задержанному перед митингом

В Уфе суд вынес предупреждение редактору «Эха», задержанному перед митингом

Вчера, 15:17ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Facebook
Сегодня, 4 февраля, Кировский районный суд Уфы вынес предупреждение шеф-редактору радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслану Валиеву. Напомним, его задержали 23 января перед митингом в поддержку Навального за нарушение масочного режима.

Как рассказал Mkset Руслан Валиев, адвокаты обнаружили процессуальное нарушение. По его словам, ему предъявили обвинение за то, что он находился в автомобиле без маски. Однако адвокаты уверяют, что это не общественное место и снял он маску по необходимости идентифицировать лицо, так как речь шла об ориентировке. Более того, маску нужно часто менять.

— Суд эти доводы не принял и все же признал меня виновным. Но наказание компромиссное, выдали предупреждение, хотя по этой санкции предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Нас такое решение не совсем устраивает, сейчас с адвокатами думаем над тем, чтобы обжаловать решение, — отметил журналист.

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