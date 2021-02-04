В Уфе суд вынес предупреждение редактору «Эха», задержанному перед митингом

Как рассказал Mkset Руслан Валиев, адвокаты обнаружили процессуальное нарушение. По его словам, ему предъявили обвинение за то, что он находился в автомобиле без маски. Однако адвокаты уверяют, что это не общественное место и снял он маску по необходимости идентифицировать лицо, так как речь шла об ориентировке. Более того, маску нужно часто менять.