Ростислав Мурзагулов заявил, что жители Башкирии выходят на митинги не из-за нищеты

Сегодня, 4 февраля, в Общественной палате Башкирии прошла встреча с участниками протестов 23 и 31 января. Глава Общественной палаты высказал мнение, что на митинги сейчас ходят не от нищеты. Однако, участники встречи с этим не согласились.

Один из выступающих отметил, что на митинги 23 и 31 января люди выходили по причине того, что они заметили падение уровня жизни. Однако председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов так не считает. — Я с этим не соглашусь. Я смотрел на людей, которые были на митинге. Там было очень много хорошо одетых людей. Это не было бунта как в 90-е годы, там были бунты нищеты, все как бомжи одеты. Здесь толпа выглядит по-другому, прилично одеты, отметил он. Его начала перебивать женщина, которую возмутило заявление о том, что в стране и республике уровень жизни растет, а не падает. Она заверила, что в период пандемии многие люди остались без денег и работы. Также она отметила, что имеет множество проблем по здоровью и является сиротой, но уже больше 10 лет не может получить положенное ей жилье. — Мне был 21 год, когда я начала хлопотать. Тогда были одни отписки, теперь другие. Живу в дощатом садовом домике. Я бы вообще не выпрашивала бы и не унижалась, но не в состоянии, у меня каких только болячек нет, работать не могу. И инвалидность скорее всего не дадут, потому что коррупционная система вся прогнила. И Хабиров оттуда же. На новогодние ёлки деньги есть, а жилье социальное не может построить. Все делается напоказ. По сути люди в нищете, рассказывает женщина.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter