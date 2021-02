«Забегают собаки»: жители Башкирии пожаловались на разваливающиеся беседки в детсаду

Родители воспитанников детского сада №6 города Туймазы жалуются на аварийное состояние территории. Они считают, что беседки для детей, а также дырявый забор могут быть опасными для детей. Обращение было опубликовано на сайте электронной приемной главы Башкирии.

— Большинство старых беседок на детских площадках находятся в аварийном состоянии, деревянные лаги крыши прогнили, местами отсутствует покрытие, в этом году много снега и все это может обрушится на детей. Второе это забор, вернее остатки от него. Руководство детского сада пытается латать проволокой данные отверстия, но это уже не спасает, потому что с осени на территорию забегают большие собаки, которые могут напасть на детей или воспитателей, — пишет В. Габдулсабирова. В отделе образования администрации Туймазинского района Mkset отметили, что аварийного состояния беседок на территории детского сада нет. — С беседками были проблемы, но их летом ремонтировали. Нам ни о каком аварийном состоянии не докладывали. Будем разбираться, — отметила методист Евгения Мироненко.

