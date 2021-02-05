«Везла их в детский сад»: в Башкирии мать двух дочерей погибла в массовой аварии

«Везла их в детский сад»: в Башкирии мать двух дочерей погибла в массовой аварии

Вчера, 10:26ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: ГИБДД по РБ
Накануне, 4 февраля, в Башкирии произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения погиб один человек. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что авария произошла ранним утром в Бакалинском районе на дороге Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. По предварительной версии 35-летний местный житель на автомобиле марки Hyundai Solaris столкнулся с попутной отечественной легковушкой. После столкновения иномарку отбросило в сторону встречной Daewoo Matiz.

В последней машине находились 25-летняя женщина и двое ее дочерей 6 и 3 лет. От удара молодая мама скончалась на месте аварии. Её дети доставлены в больницу, как и родной брат погибшей.

По данным ГИБДД, женщина везла девочек в детский сад, который находится в райцентре. После этого она собиралась отправиться на работу. Госавтоинспекторы предполагают, что снегопад стал сопутствующей причиной аварии.

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