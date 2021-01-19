В детском саду Уфы разрешился конфликт с женщиной на BMW, которая перекрывала проезд

Напомним, видео, снятое во время конфликта, разлетелось по социальным сетям и СМИ. Женщина отказывалась не парковаться у ворот детсада до того, как там не будут установлены запрещающие знаки. Возмущенные родители обратились в управление ГИБДД Башкирии в соцсетях, прислав фото припаркованной у ворот машины. Там подтвердили, что нарушений не обнаружено.