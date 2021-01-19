В детском саду Уфы разрешился конфликт с женщиной на BMW, которая перекрывала проезд

В детском саду Уфы разрешился конфликт с женщиной на BMW, которая перекрывала проезд

Вчера, 13:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: соцсети
В детском саду города Уфы, расположенном по улице Валерия Лесунова, разрешился конфликт с женщиной, которая парковала свой автомобиль марки BMW у ворот учреждения и мешала производить поставку еды для детей.

— Вся работа, которая должна вестись по этому вопросу, ведется. Знак будет установлен в ближайшее время, вопрос решен, объяснили журналисту Mkset в детском саду.

Напомним, видео, снятое во время конфликта, разлетелось по социальным сетям и СМИ. Женщина отказывалась не парковаться у ворот детсада до того, как там не будут установлены запрещающие знаки. Возмущенные родители обратились в управление ГИБДД Башкирии в соцсетях, прислав фото припаркованной у ворот машины. Там подтвердили, что нарушений не обнаружено.

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