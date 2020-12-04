В агрохолдинг экс-главы Минсельхоза Башкирии инвестируют три миллиарда рублей

Агрохолдинг является одним из крупнейших в Башкирии. В год он производит 10 тысяч тонн молока, 130 тонн говядины, а также входит в десятку лидеров Башкирии по выращиванию зерновых культур. Компания находится в Стерлитамакском районе, но также работает в соседних Бижбулякском и Ермекеевском районах. Там начинается строительство откормочных площадок и телятников. Общая сумма инвестиций составила почти три миллиарда рублей. Кроме того, агрохолдинг может рассчитывать на получение субсидий из федерального бюджета на приобретение сельхозтехники и племенных пород КРС по программам лизинга.