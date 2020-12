В агрохолдинг экс-главы Минсельхоза Башкирии инвестируют три миллиарда рублей

Директор Агропромышленного предприятия имени Калинина и ООО «Молочно-товарный комплекс Калинина» Николай Коваленко обсудил с главой Башкирии Радием Хабировым развитие предприятий на «Инвестчасе». Отметим, что Коваленко до 2016 года возглавлял Минсельхоз РБ.

Агрохолдинг является одним из крупнейших в Башкирии. В год он производит 10 тысяч тонн молока, 130 тонн говядины, а также входит в десятку лидеров Башкирии по выращиванию зерновых культур. Компания находится в Стерлитамакском районе, но также работает в соседних Бижбулякском и Ермекеевском районах. Там начинается строительство откормочных площадок и телятников. Общая сумма инвестиций составила почти три миллиарда рублей. Кроме того, агрохолдинг может рассчитывать на получение субсидий из федерального бюджета на приобретение сельхозтехники и племенных пород КРС по программам лизинга. Радий Хабиров добавил, что республика готова оказать поддержку. У вас крепкое предприятие с богатым набором компетенций. Республика готова поддержать вас и в части приобретения техники и скота из-за рубежа. Думайте о дальнейшем развитии, сказал Хабиров. Напомним, компания «Таврос» предложила построить ферму «Башкир-Молоко» на 1,2 тысячи коров в Кушнаренковском районе. Планируется, что в год на предприятии будет производиться около 12,5 тысяч тонн молока. «Таврос» выступил ещё с одной инициативой — создать зерносушильный комплекс «Башкир-агроинвест» в селе Калмышево Чишминского района. Стоимость проекта оценили в 165,5 миллиона рублей.

