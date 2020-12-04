«Продолжаем наводить порядок в республике». Хабиров рассказал о ремонте подъездов

«Продолжаем наводить порядок в республике». Хабиров рассказал о ремонте подъездов

Вчера, 13:49ОбществоАнна КононоваPhoto: Радий Хабиров // ВКонтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров привёл статистику отремонтированных подъездов в многоквартирных домах. На своей страничке он рассказал, сколько объектов удалось благоустроить и какую сумму вложили в ремонтные работы.

В прошлом году, по словам Хабирова, отремонтировали 4001 подъезд в 1372 МКД. Общая стоимость работ составила 1,3 миллиарда рублей. В этом году из-за пандемии отремонтировали отремонтировали подъездов почти в два раза меньше — 2185 на сумму 708 миллионов рублей.

Несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом, продолжаем наводить порядок в республике, пишет глава Башкирии.

Photo:Радий Хабиров // ВКонтакте

В настоящее время 62 муниципалитета республики сдали 2168 подъездов, а подрядчики в Уфе устраняют замечания в 12 объектах. Хабиров сообщил, что в пяти подъездах двух домов ремонт провести не удалось, так жители выступили против работ из-за пандемии коронавируса.

В первый год, когда мы только стартовали с программой комплексного ремонта подъездов, что называется, набили шишек. В этом году уже учли все — теперь гарантия на работы в подъезде составляет 5 лет, чтобы обезопасить жителей от недобросовестных подрядных организаций, которые начинают работы и бросают, затягивают их, делают некачественно, сказал Радий Хабиров.

Он также поблагодарил жителей республики за их неравнодушие и активность. За несколько лет власти Башкирии планируют привести в порядок все подъезды республики.

Напомним, ранее омбудсмен по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин рассказал в соцсетях о подъезде дома по улице Комсомольская, 135. По его словам, он выглядит «как после бомбёжки». После публикации Mkset в подъезде начался ремонт, за что Асадуллин поблагодарил главу Октябрьского района Сергея Плотникова и редакцию.

ремонтБашкирияУфажилые дома
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