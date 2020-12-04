Лолита с хором перепела песню рэпера из Уфы Моргенштерна «Cadillac»

Лолита с хором перепела песню рэпера из Уфы Моргенштерна «Cadillac»

Вчера, 15:38ОбществоАнна КононоваPhoto: instagram "Блокнот"
Российская певица Лолита Милявская вместе с хором перепела песню Моргенштерна и Элджея «Cadillac». 57-летняя исполнительница исполнила трек на музыкальном шоу LAB с Антоном Беляевым, на котором популярные певцы делают каверы на песни.

Лолите предложили исполнить хит Моргенштерна и Элджея, который стал хитом года, а на Youtube собрал 40 миллионов просмотров. Как рассказала певица, текст песни она разобрала только с сотого раза. Она надеется, что трек в её исполнении поймут даже пенсионеры.

На своей странице в Instagram Лолита поблагодарила Антона Беляева за участие в проекте.

Давно мечтала постоять рядом с Антоном Беляевым в этом проекте LAB для «Яндекса»! Случилось! пишет певица.

Photo:Скриншот видео в Instagram

Напомним, 9 июня Алишер Моргенштерн объявил Днём Кадиллака в честь одноимённой песни рэперов. В августе он и Элджей выпустили ролик на Youtube под названием «День Кадиллака и проблемы с полицией». В 15-минутном видео исполнители ездят на крыше Кадиллака по Москве, распивают спиртные напитки, решают проблемы с полицией и устраивают вечеринку со своими фанатами.

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