Лолита с хором перепела песню рэпера из Уфы Моргенштерна «Cadillac»

Лолите предложили исполнить хит Моргенштерна и Элджея, который стал хитом года, а на Youtube собрал 40 миллионов просмотров. Как рассказала певица, текст песни она разобрала только с сотого раза. Она надеется, что трек в её исполнении поймут даже пенсионеры.