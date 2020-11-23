Моргенштерн собирается снять сольный клип за 10 миллионов рублей

Моргенштерн собирается снять сольный клип за 10 миллионов рублей

Вчера, 12:23КультураАнна КононоваPhoto: Моргенштерн / инстаграм
Рэпер Алишер Моргенштерн из Уфы в Instagram заявил, что собирается снять сольный клип. На этот раз в съемки исполнитель планирует вложить 10 миллионов рублей.

Вчера Моргенштерн и Егор Крид выпустили клип на «Весёлую песню». В настоящее время видео собрало уже 3,3 миллиона просмотров на Youtube. Моргенштерн планирует выпустить сольную работу

(Оболдели — прим.ред.) от последнего клипа? Через неделю, надеюсь, если все получится, выйдет мой первый сольный клип за 10 лямов. Пересмотрел все свои последние клипы и в очередной раз понял, что я талантливый и гениальный парень. Очень рад за вас, что у вас есть такой артист, поделился Моргенштерн в соцсети.

Также он поздравил все свои слушателей за отличный музыкальный вкус. Кроме того, он поблагодарил ненавистников за то, что те «поднимают настроение».

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