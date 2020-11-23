Моргенштерн собирается снять сольный клип за 10 миллионов рублей

(Оболдели — прим.ред.) от последнего клипа? Через неделю, надеюсь, если все получится, выйдет мой первый сольный клип за 10 лямов. Пересмотрел все свои последние клипы и в очередной раз понял, что я талантливый и гениальный парень. Очень рад за вас, что у вас есть такой артист, поделился Моргенштерн в соцсети.