Моргенштерн собирается снять сольный клип за 10 миллионов рублей

Рэпер Алишер Моргенштерн из Уфы в Instagram заявил, что собирается снять сольный клип. На этот раз в съемки исполнитель планирует вложить 10 миллионов рублей.

Вчера Моргенштерн и Егор Крид выпустили клип на «Весёлую песню». В настоящее время видео собрало уже 3,3 миллиона просмотров на Youtube. Моргенштерн планирует выпустить сольную работу (Оболдели — прим.ред.) от последнего клипа? Через неделю, надеюсь, если все получится, выйдет мой первый сольный клип за 10 лямов. Пересмотрел все свои последние клипы и в очередной раз понял, что я талантливый и гениальный парень. Очень рад за вас, что у вас есть такой артист, поделился Моргенштерн в соцсети. Также он поздравил все свои слушателей за отличный музыкальный вкус. Кроме того, он поблагодарил ненавистников за то, что те «поднимают настроение».

