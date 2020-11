Накануне, 12 ноября, в Москве состоялась ежегодная премия журнала GQ «Человек года». Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн получил награду и был признан лучшим музыкантом 2020 года.

В своем Instagram музыкант опубликовал фото с премии и написал для поклонников пост, в котором перечислил все, чего достиг за последний год. — Я побил все возможные рекорды и стал самым популярным человеком России и СНГ всего за один год. Мне 22. Счастлив ли я? Ну вообще да, прикольно, — пишет Моргенштерн. Отметим, что на премии главная награда «Человек года» досталась не конкретному человеку, а всем врачам России, которые борются с коронавирусом.

