В Уфе умер фронтовик, которого ранее признали умершим и не давали жилье

Сертификат на новую квартиру его семья так и не успела использовать.

92-летний ветеран Великой Отечественной войны Сергей Назаров из Уфы, судьба которого недавно попала в центр внимания СМИ, скончался десять дней назад. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

Напомним, чиновники администрации Уфы месяц назад отказали в выделении сертификата на улучшение жилищных условий ветерану войны, посчитав его мертвым. Ему также перестали платить пенсию.

Когда дочь фронтовика Валентина Черникова обратилась к журналистам, выяснилось, что путаница могла произойти из-за паспортов-двойников. Ошибку исправили, пенсию и сертификат на новое жилье ветерану вручили.

Однако воспользоваться льготой его семья не успела. 25 ноября фронтовик скончался.

Как пояснил адвокат Ильдар Мухаметзянов, поскольку выбрать новую квартиру и оформить ее на фронтовика при жизни не успели, дочь ветерана уже не сможет претендовать на ее получение.