«Сода» представила новую упаковку легендарного бренда

В мире есть несколько брендов, известных всем и везде: на всех континентах, практически во всех странах, во многих домах по всему миру. Эти бренды известны много лет, десятилетия, они у всех на виду и на слуху. Легендарный бренд стерлитамакской «Соды» – оранжевая полукилограммовая пачка, знакомая всем нам с детства, знакомая нашим родителям, бабушкам и прабабушкам – один из таких символов, сопровождающих нас всю жизнь.

Теперь, а точнее, в самое ближайшее время домохозяйки практически по всему миру смогут в один голос на всех своих родных языках сказать в унисон: «Наконец-то!». Наконец-то, сода из оранжевой упаковки перестанет просыпаться из пачки и промокать. Дело в том, что в среду, 3 октября, на производстве «Сода» АО «БСК» запустили новую производственную линию фасовки так нужного в хозяйстве и производстве очень многих продуктов пищевой соды.

Запуск новой линии является очередным этапом реализации комплексной инвестиционной программы «Башкирской содовой компании» по модернизации производственных мощностей. Программа начала реализовываться еще летом: 3 июля этого года была запущена в эксплуатацию линия по фасовке соды в более крупные упаковки – мешки по 25 и 40 килограммов. Это оборудование австрийской фирмы Statec Binder.

В минувшую среду была запущена первая очередь новой линии фасовки «Betti» от компании ECI PACKAGING LTD, это ведущий мировой поставщик оборудования для пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Вторая очередь будет запущена до конца текущего года, и тогда вся пищевая сода в полукилограммовые упаковки будет фасоваться на новом современном оборудовании.

К слову, программа модернизации производственных мощностей на заводе подразумевает не только монтаж и запуск нового оборудования, но также ремонт помещений, модернизацию сопутствующего оборудования, благоустройство территорий. Общая сумма инвестиций, направляемых компанией на эти цели – 1,3 миллиарда рублей.

Модернизация производственных мощностей по фасовке пищевой соды позволит практически полностью исключить ручной труд: все будут делать умные механизмы. Оператору лишь останется следить за текущими производственными процессами. Будут полностью автоматизированы такие производственные этапы, как подача расходных материалов, складирование готовой продукции.

Однако модернизация производства, обновление оборудования – это не только технические моменты, вызванные обычной необходимостью: ведь любое оборудование рано или поздно необходимо менять. В данном случае речь идет во многом еще и о требованиях времени. Современный потребитель, будь то предприниматель или обычная домохозяйка, в современном мире становится все более требовательным и щепетильным к таким вопросам, как удобство и комфорт работы с тем или иным продуктом. Запуск новой линии по фасовке пищевой соды решает и эту задачу.

- Новую упаковку обязательно оценят наши потребители – это удобный клапан и отсутствие просыпания продукта при сохранении качества и знаменитого дизайна всем известной желто-оранжевой пачки, – говорит первый заместитель генерального директора БСК Эдуард Давыдов.

Действительно, если раньше, чтобы открыть пачку соды, нужно было изрядно извертеться, чтобы аккуратно отрезать уголок или вырезать отверстие, не рассыпав при этом добрую половину на пол. Тут требовалась определенная сноровка. Теперь же пачка открывается максимально удобно с помощью специального клапана: аккуратным легким движением пальцев – раз и пачка открыта, сода готова к использованию.

- Прежнее фасовочное оборудование фасовало пищевую соду в упаковки, которые не отвечали полностью требованиям по функционалу: она была не прочная, сода просыпалась. Сейчас мы эту проблему решили: у нас качественный продукт, теперь и такая же качественная упаковка, – говорит директор по производству «Сода» АО «БСК» Юрий Иванов.

В новой упаковке решена и другая проблема: намокание. Ну, любая домохозяйка знает, что это такое, когда случайная влага, например, пролитая на стол жидкость, через тонкий картон проникает внутрь и сода превращается в твердый комок. При современной фасовке будет использован новый целлюлозный картон, более устойчивый к воздействию влаги. Так что, чтобы размочить его нужно еще очень постараться. При склейке картона будет использоваться другой, не как раньше, клей, который способствует решению задачи. По крайней мере, аккуратной хозяйке теперь эта домашняя беда не грозит.

- Наша компания – один из крупнейших производителей оборудования для упаковки пищевых продуктов. В Башкирии линии итальянского производства подобного уровня устанавливаются впервые, да и в России их не так уж и много, – говорит представитель фирмы ECI PACKAGING LTD Калоджеро Риццо.

Запущенная линия фасовки не только упаковывает пищевую соду в полукилограммовые пачки, но и эти пачки упаковывает в картонные коробки. Это тоже новшество. До этого, пачки паковались по 24 штуки в полиэтиленовую упаковку, которая при транспортировке могла порваться, а пачки, соответственно, рассыпаться. Сейчас это же количество пачек, по 24 штуки, упаковываются в более крепкие и функциональные картонные коробки, что исключает их повреждение при транспортировке.

АО «Башкирская содовая компания» (входит в группу «Башхим») было образовано в 2013 году в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в мире и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.