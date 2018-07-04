Башкирская содовая компания пустила новую линию фасовочного оборудования

Во вторник, 3 июля, на производстве пищевой соды «Башкирской содовой компании» пустили новое фасовочное оборудование. Теперь в мешки по 25 и 40 килограммов, которые широко востребованы на рынке, сода будет фасоваться по технологии FFS.

В официальной церемонии пуска оборудования приняли участие вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов, глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов.

Фархаду Самедову доверили почетную миссию нажать на главную пусковую кнопку. Карьера Фархада Астановича неразрывно связана с БСК. С 2004 по 2009 годы он был генеральным директором ЗАО «Каустик», возглавлял ОАО «Соду», был советником гендиректора ОАО «Башхим», в группу которого в 2013 году вошли «Сода» и «Каустик», предварительно объединившись в АО «Башкирская содовая компания».

- «Башкирская содовая компания» – флагман башкирской промышленности, производящий такой нужный продукт. Предприятие развивается, растут рынки, улучшается качество. Сегодняшнее мероприятие, запуск новой установки – важное знаковое событие, – отметил вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов.

Вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов запускает линию Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Пуск фасовочного оборудования – безусловно, значимое событие не только для «БСК», но и для всего города. У нас с компанией много совместных проектов, в частности, это спортивные, культурные объекты и другие. Например, ни одно крупное городское мероприятие – День города, День Победы – не обходится без поддержки «Башкирской содовой компании», – отметил глава Стерлитамака Владимир Куликов.

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов Фото: Артур Салимов, mkset.ru

FFS («Form-Fill-Seal» – «формовка, заполнение, запечатывание») – это технология, которая позволяет избежать разных неприятных моментов при хранении и транспортировке соды. Во-первых, упаковка получается крепкой и, самое главное, герметичной. Это значит, что при транспортировке, перетаскивании и так далее сода не будет просыпаться. Сегодняшние полипропиленовые и особенно бумажные мешки, честно говоря, немного этой небольшой неаккуратностью грешат. Больше этого не будет – не просыплется ни грамма.

Во-вторых, герметичность упаковки при новом способе запечатывания полностью исключает попадание внутрь влаги и, как следствие, образование комков. Сами мешки имеют перфорированную (шершавую) полоску, благодаря которой при хранении в паллетах мешки не соскользнут друг с друга.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Нам поставили задачу изменить упаковку. Если по качеству самой продукции нареканий нет, она качественная, сертифицирована по нескольким признанным системам. Английские специалисты в этом году проводили аудит продукции и подтвердили соответствие всем необходимым мировым стандартам. Помимо этого наша пищевая сода имеет сертификат соответствия Халяль, соответствует требованиям кошерности. Сейчас появилась также техническая возможность улучшить упаковку – мы эту возможность реализовали, сделав серьезный шаг навстречу потребителю, – говорит Юрий Иванов, директор по производству «Сода» АО «Башкирская содовая компания».

Директор по производству "Сода" АО "БСК" Юрий Иванов Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Пуск нового фасовочного оборудования призван, прежде всего, повысить потребительские свойства готовой продукции. В современных условиях это более чем актуально, так как продукция «Башкирской содовой компании» известна во всем мире: желто-оранжевую пачку «Сода», знакомую всем нам с детства, можно встретить в домах буквально во всех частях света.

Сегодняшний запуск оборудования для фасовки пищевой соды в мешки по 25 и 40 килограммов – это один из первых этапов модернизации производственных мощностей цеха ОБН. Следующий этап, который начнется в начале осени этого года – это пуск линии по фасовке желто-оранжевой пачки «Сода».

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Новая розничная упаковка по 0,5 кг тоже измененится к лучшему. Сразу успокоим: дизайн коробочки не изменится. Окраска пачки останется той же самой – ведь это не просто известный всем с детства и знакомый во всем мире дизайн-код, это как-никак один из брендов Башкирии.

Однако изменится качество упаковки. Во-первых, она станет удобнее. Теперь не нужно будет отрывать от пачки уголок или вырезать отверстие, чтобы достать оттуда сколько надо соды, по дороге половину просыпав на пол. Теперь все будет гораздо проще: открыл крышку, достал, сколько надо, закрыл крышку. Удобно, функционально, современно.

Презентация будущей упаковки всем известной "Соды" Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Во-вторых, картон, из которой делается упаковка, будет крепче. Всем знакома ситуация, когда, случайно пролив воду, например, на кухне, пачка соды намокает, вода попадает внутрь, а сама сода из порошка превращается в твердый комок. Вот и этого теперь тоже не будет: новая упаковка защитит соду от влаги. На столах домохозяек России и всего мира новая «Сода» появится уже к концу этого года.

Общий объем инвестиций в производство очищенного бикарбоната натрия – это научное название пищевой соды, составит около 1,3 миллиарда рублей.

Линия по фасовке в мешки по 25 и 40 килограммов производства австрийской фирмы Statec Binder, это один из ведущих мировых производителей решений для упаковки и укладки на поддоны сыпучих материалов. Линия по фасовке пищевой соды в розничную полукилограммовую тару итальянского производства, монтаж начнется уже в июле этого года.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Наше предприятие ведет активную инвестиционную политику, направленную на своевременную модернизацию производственных мощностей – в современных условиях это просто необходимо. Сумма инвестиций АО «БСК» в 2018 году составит около 4,5 миллиарда рублей. На протяжении последних лет мы ежегодно увеличиваем объем инвестирования, – говорит Сергей Подцепняк, директор по капитальному строительству и ремонту АО «Башкирская содовая компания».

Слева - старая бумажная упаковка. Справа - новая. Фото: Артур Салимов, mkset.ru

История «Башкирской содовой компании» началась в 1939 году, когда была выбрана площадка для строительства Стерлитамакского содового завода. Выбору способствовал, прежде всего, сырьевой фактор. Здесь уникальные залежи чистого известняка. Также земля богата солью, необходимой для производства, ее открыли в начале 1930-х годов.

В 1945 году на Стерлитамакском заводе получены первые тонны продукции. В 1986 году башкирские содовики установили рекорд, выпустив более 2 миллионов тонн кальцинированной соды.

Сегодня «БСК» – крупнейший производитель соды в России. На долю компании приходится 85% производства пищевой соды в стране. Еще 15% приходится на завод в Крыму.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Пищевая сода или очищенный бикарбонат натрия применяется в пищевой, легкой промышленности, медицине.

«БСК» производит также кальцинированную соду, которая применяется при производстве стекла, изделий из кожи, в металлургии, в химической промышленности.

На долю «БСК» приходится 65% производства всей российской кальцинированной соды. Стерлитамакская сода используется при производстве практически всего листового стекла в России. В какое окно в каком бы российском городе вы бы не заглянули, этого окна бы не было, если бы не сода «БСК».

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Между тем, говоря о производстве, об этих объемах, о развитии, об инвестициях, о вкладе предприятия в экономику Башкирии (АО «БСК» – один из основных налогоплательщиков республики), нельзя не упомянуть о главном факторе ограничения: сырье.

Его, по оценкам специалистов, хватит максимум на 5 лет. В 2021-2022 году производство может остановиться.

Конечно, экономика страны не рухнет, если из промышленности и строительства исчезнет башкирская сода. Придет другая сода: Россия в лице Стерлитамакского завода не единственный в мире ее производитель. Только тогда российское строительство, производство стекла, отечественная пищевая промышленность, значительная часть химической отрасли, производство лекарств – все это будет зависеть от импортной соды!

Но это будет уже совсем другая история…