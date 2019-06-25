В России почти втрое меньше выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку

Из 664 тысяч выпускников 2,59 тысяч смогли получить высший балл. В 2018 году такого результата достигли 3,7 тысяч школьников из 645 тысяч.

Кроме этого, по предварительной информации, увеличилось количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог. В 2018 году таких школьников было 0,5%, а в 2019 - 0,6%. Однако пока есть возможность пересдачи экзамена и эта цифра может измениться.