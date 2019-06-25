Фото: pxhere.com
В России почти втрое меньше выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку
25 июня 2019, 16:20Общество
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В 2019 году по сравнению с 2018 почти на 30% уменьшилось число выпускников школ, которые смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Об этом стало известно 25 июня, сообщает газета "Известия".
Из 664 тысяч выпускников 2,59 тысяч смогли получить высший балл. В 2018 году такого результата достигли 3,7 тысяч школьников из 645 тысяч.
Кроме этого, по предварительной информации, увеличилось количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог. В 2018 году таких школьников было 0,5%, а в 2019 - 0,6%. Однако пока есть возможность пересдачи экзамена и эта цифра может измениться.
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