В Башкирии больше половины внебрачных детей рождены юными мамами

Башкортостанстат опубликовал информацию о рождаемости в 2017 году. По официальным данным, в прошлом году в нашей республике на свет появились 49315 детей. Таким образом, республиканский суммарный коэффициент рождаемости в Башкирии составил– 1,696, и он чуть выше общероссийского уровня, который равен 1,621.

В целом в 2017 году в Башкирии стало чуть меньше случаев, когда в семьях рождались вторые дети - 40,1% (в 2016 году их было 42,9%, в 2015 году – 42,4%, а в 2010 году – 36,3%), а вот третьих и последующих рождений стало, наоборот, больше - 22% (в 2016 году было 19,9%, в 2015 году - 18,8%, в 2010 году – 16%).

Специалисты Башкортостантата отметили также такую общую тенденцию рождаемости в экономически развитых странах и регионах, в том числе в России и Башкирии, как увеличение возраста, в котором женщины становятся матерями. По предварительным расчетам, первого ребенка в 2017 году родили женщины, средний возраст которых составил 25,8 лет (в 1990 году этот показатель составлял 23,1 года), второго – 29,4 лет (в 1990 году – 26,83 года), третьего – 32,5 года (в 1990 году – 30,4 года).

Методика подсчета отцов у Башкортостанстата несколько отличается от манеры ведения материнской статистики. Специалисты отмечают, что у рожденных в 2017 году детей больше всего отцов – 30,5% - находились в возрасте 25-29 лет, примерно столько же – 29,2% - составляли отцы в возрасте 30-34 года – 29,2%. Достаточно высокая «интенсивность отцовства» сохранялась и в более старших возрастных группах: 35-39 – 14% от общего числа рождений, 40 лет и старше – 8,8%.

Несколько уменьшилась, но остается высокой доля внебрачных детей. В 2017 году 17,3% детей появились на свет вне зарегистрированного брака. Удельный вес внебрачных рождений среди первенцев составил 18,2%. При этом 55 процентов внебрачных детей произвели на свет юные мамы в возрасте до 18 лет и в возрасте 18-19 лет. Но 31,1% внебрачных детей были рождены женщинами в уже зрелом возрасте - 40 лет и старше.

Однако, как отмечают эксперты, такие статистические данные вовсе не говорят о большом числе матерей-одиночек, просто сегодня стали распространены незарегистрированные браки.