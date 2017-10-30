500 семей из Башкирии получили сертификаты на 300 тысяч за рождение ребёнка
Сегодня, 17:26ЭкономикаКонстантин Климов
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Единовременную выплату можно потратить на улучшение жилищных условий.
Госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии выдал 500 свидетельств на выплату 300 тысяч рублей за рождение первенца, сообщает «Башинформ». По данным издания 50 семей подали заявление на обналичивание сертификата, а 18 из них уже приобрели новое жильё частично оплатив его средствами, полученными от государства.
Реализация программы началась весной этого года, первые сертификаты были выданы уже в мае. Предполагается, что за три года участниками программы станут около двух тысяч семей, в бюджете на 2018 год на её реализацию заложено 325 млн рублей.
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