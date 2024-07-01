Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы

Отмечается, что вода затопила дороги к КПП на территории парка. Проехать к ним на автомобиле практически невозможно. Кроме того, вышедшая из берегов река затопила и многие пешеходные пути. О том, когда парк вновь будет открыт, пообещали сообщить дополнительно.