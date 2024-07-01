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Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы

Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы

1 июля 2024, 06:50
Фото: Природный парк «Иремель"/Vk
Природный парк «Иремель» в Белорецком районе закрыли для туристов из-за поднявшегося уровня воды, сообщили в соцсетях природоохранного учреждения.

Отмечается, что вода затопила дороги к КПП на территории парка. Проехать к ним на автомобиле практически невозможно. Кроме того, вышедшая из берегов река затопила и многие пешеходные пути. О том, когда парк вновь будет открыт, пообещали сообщить дополнительно.

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Как сообщал Mkset, ранее по аналогичной причине закрыли для посещения Капову пещеру (Шульган-Таш). После сильных ливней голубое озеро перед входом в природный парк начало переливаться, посещение пещеры туристами стало крайне опасным. Все экскурсии там также отменили.

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#Руслан Бикчурин#Паводок#Водоемы#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Половодье#Белорецк#Природа#Затопление#Иремель#Реки#Озера#Гора#Природный парк
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