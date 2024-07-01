Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Отмечается, что вода затопила дороги к КПП на территории парка. Проехать к ним на автомобиле практически невозможно. Кроме того, вышедшая из берегов река затопила и многие пешеходные пути. О том, когда парк вновь будет открыт, пообещали сообщить дополнительно.
Как сообщал Mkset, ранее по аналогичной причине закрыли для посещения Капову пещеру (Шульган-Таш). После сильных ливней голубое озеро перед входом в природный парк начало переливаться, посещение пещеры туристами стало крайне опасным. Все экскурсии там также отменили.