Хабиров пригрозил сослать чиновников к Лукашенко

В ходе доклада о работе ЖКХ Хабиров упомянул необходимость скоса травы вдоль дорог и тротуаров — сорняки стали расти быстрее после обильных ливней. Глава региона ясно дал понять, что уборкой растений он не удовлетворён, а также сравнил башкортостанских коммунальщиков с белорусскими.