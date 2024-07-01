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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 09:07

Хабиров пригрозил сослать чиновников к Лукашенко

Хабиров пригрозил сослать чиновников к Лукашенко

1 июля 2024, 07:49
Фото: пресс-служба главы РБ
Глава Башкортостана оказался недоволен работой коммунальщиков: руководитель республики отчитал подчинённых в ходе правительственного совещания.

В ходе доклада о работе ЖКХ Хабиров упомянул необходимость скоса травы вдоль дорог и тротуаров — сорняки стали расти быстрее после обильных ливней. Глава региона ясно дал понять, что уборкой растений он не удовлетворён, а также сравнил башкортостанских коммунальщиков с белорусскими.

— Обильные дожди идут, трава растёт. Вы вдоль дороги начинайте косить. Я понимаю, вы это делаете, конечно, рост [из-за ливней] идёт, но это не снимает с вас ответственности. Мы вот были с делегацией в Беларуси — вас туда отправить надо, наверное. Посмотреть, как должно быть. Там всё идеально, на всей территории, где бы мы ни были. Мы в трёх городах были! — обратился в назидательном тоне Хабиров к подчинённым.
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Глава региона также вспомнил свою недавнюю поездку в Ишимбайский район и попросил местные власти тщательнее убирать райцентр после ураганов. Напомним, в ходе визита Хабиров осматривал место будущего исторического комплекса в Верхоторе.

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