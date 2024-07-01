Хабиров пригрозил сослать чиновников к Лукашенко

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В ходе доклада о работе ЖКХ Хабиров упомянул необходимость скоса травы вдоль дорог и тротуаров — сорняки стали расти быстрее после обильных ливней. Глава региона ясно дал понять, что уборкой растений он не удовлетворён, а также сравнил башкортостанских коммунальщиков с белорусскими.
— Обильные дожди идут, трава растёт. Вы вдоль дороги начинайте косить. Я понимаю, вы это делаете, конечно, рост [из-за ливней] идёт, но это не снимает с вас ответственности. Мы вот были с делегацией в Беларуси — вас туда отправить надо, наверное. Посмотреть, как должно быть. Там всё идеально, на всей территории, где бы мы ни были. Мы в трёх городах были! — обратился в назидательном тоне Хабиров к подчинённым.
Глава региона также вспомнил свою недавнюю поездку в Ишимбайский район и попросил местные власти тщательнее убирать райцентр после ураганов. Напомним, в ходе визита Хабиров осматривал место будущего исторического комплекса в Верхоторе.