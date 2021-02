Сегодня стало известно о задержании заместителя начальника ОМВД по Уфимскому району. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Как сообщает издание, сотрудники следственного управления СРК по Башкирии и республиканского управления ФСБ сегодня утром задержали заместителя начальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Теплова. В настоящее время подробности задержания неизвестны.

