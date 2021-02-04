Радий Хабиров напомнил водителям об осторожности на дорогах

Он привел статистику смертельных случаев на дорогах Башкирии. Так, за 2019 год в республике погибли 469 человек, что на 14% меньше, чем в 2018 году. В 2020 году зарегистрировано 455 смертей на дорогах - на 3% меньше, чем в предыдущем. Радий Хабиров просит жителей Башкирии быть благоразумными, беречь себя и своих близких.