Радий Хабиров напомнил водителям об осторожности на дорогах

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рекомендовал быть осторожными на дорогах в связи с ухудшение погодных условий.

Меня информируют, что погода скоро станет ещё хуже. Мы очень стараемся, чтобы трагедий на дорогах становилось меньше, сказал он. Он привел статистику смертельных случаев на дорогах Башкирии. Так, за 2019 год в республике погибли 469 человек, что на 14% меньше, чем в 2018 году. В 2020 году зарегистрировано 455 смертей на дорогах - на 3% меньше, чем в предыдущем. Радий Хабиров просит жителей Башкирии быть благоразумными, беречь себя и своих близких. К посту в соцсетях глава республики приложил фото из окна здания Белого дома, на котором запечатлен густой и непроглядный туман. Photo: со страницы Радия Хабирова

