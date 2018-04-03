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В Башкирии осужден фельдшер, из-за которого умер человек
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В Башкирии осужден фельдшер, из-за которого умер человек

Сегодня, 18:16ОбществоТатьяна Майорова
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