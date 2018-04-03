В Башкирии осужден фельдшер, из-за которого умер человек

Верховный суд Башкирии утвердил приговор 35-летнему фельдшеру, который обвинялся в неоказании помощи больному, повлекшем по неосторожности смерть пациента. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Как следует из материалов дела, ЧП произошло в ноябре 2014 года. В тот день жительница Бирского района по телефону сообщила фельдшеру, что ее муж очень плохо себя чувствует. Мужчина жаловался на сильные боли и жжение в области сердца. Однако фельдшер даже и не подумал пойти на вызов и не вызвал «скорую» для пациента, а только предложил ему явиться в медпункт на следующий день после 9 часов утра.

После такого ответа супруга больного сама взялась везти его в районную больницу, однако из-за упущенного времени спасти его уже не удалось.

Вдова обратилась в прокуратуру с требованием наказать безответственного фельдшера. Бирский межрайонный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Он также на 2 года лишён права заниматься медицинской деятельностью.