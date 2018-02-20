Пьяный уфимец запер фельдшера скорой в своем доме и угрожал ему убийством
Сегодня, 12:33Происшествия
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На мужчину заведено уголовное дело.
33-летний уфимец подозревается в незаконном лишении свободы, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Днем 14 февраля 2018 года в Советском районе нетрезвый уфимец вызвал скорую, сообщив об огнестрельном ранении, которого в действительности не было. Приехавший на место фельдшер предложил провести мужчине алкогольную дезинтоксикацию, но тот отказался и начал угрожать убийством, замахиваясь стеклянной бутылкой. Преградил медику путь, заставил сесть на кровать и удерживал его в комнате, лишая свободы до вмешательства посторонних.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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