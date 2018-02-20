Пьяный уфимец запер фельдшера скорой в своем доме и угрожал ему убийством

Днем 14 февраля 2018 года в Советском районе нетрезвый уфимец вызвал скорую, сообщив об огнестрельном ранении, которого в действительности не было. Приехавший на место фельдшер предложил провести мужчине алкогольную дезинтоксикацию, но тот отказался и начал угрожать убийством, замахиваясь стеклянной бутылкой. Преградил медику путь, заставил сесть на кровать и удерживал его в комнате, лишая свободы до вмешательства посторонних.